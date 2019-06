REAL MADRID: DAL 2020 CI SARA' LA SQUADRA FEMMINILE

25/06/2019

Adesso e' ufficiale: anche il Real Madrid avra' una squadra di calcio femminile a partire dalla stagione 2020. Il via libera e' arrivato oggi dal consiglio di amministrazione del club che "ha accettato la fusione per acquisizione del Club Deportivo Tacon, con effetto dall'1 luglio del 2020. Nel corso della prossima stagione, 2019-2020, la prima squadra del Tacón si allenera' e giochera' nella Ciudad Real Madrid, in un quadro di collaborazione transitoria tra i due club".