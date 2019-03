PSG, AL KHELAIFI INTERROGATO IN INCHIESTA SU MONDIALI DI ATLETICA

23/03/2019

Il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, è stato interrogato in Francia in connessione ad un'inchiesta per corruzione riguardante l'assegnazione a Doha dei campionati mondiali di atletica leggera. Lo riferiscono fonti giudiziarie. Al-Khelaifi sarebbe stato stato interrogato dai magistrati che lo hanno definito "persona di interesse" mentre indagano sulle circostanze riguardante le assegnazioni dei Giochi Olimpici a Rio de Janeiro nel 2016 e Tokyo nel 2020. Il magnate qatariota avrebbe negato le accuse di corruzione.