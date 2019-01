PREMIER LEAGUE, MINUTO DI SILENZIO PER SALA

24/01/2019

La Polizia ha deciso di sospendere le ricerche per Emiliano Sala. Intanto la Premier League s'è schierata al fianco del Cardiff, che qualche giorno prima della scomparsa aveva tesserato l'attaccante dal Nantes. Questo il comunicato della Lega inglese: "La Premier League è profondamente addolorata nell'apprendere che la ricerca di Emiliano Sala e del pilota David Ibbotson è terminata. I nostri pensieri sono con i due uomini e i loro cari. Continueremo a sostenere i nostri amici del Cardiff City Football Club in questo momento incredibilmente triste. Come segno di rispetto ci sarà un momento di riflessione silenziosa per Emiliano e David in tutte le partite della Premier League della prossima settimana".