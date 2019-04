PREMIER LEAGUE, COLPO DEL NEWCASTLE

12/04/2019

Il Newcastle di Rafa Benitez si impone per 1-0 in casa del Leicester, nell'anticipo della 34esima giornata di Premier League. Gara decisa da un gol di Perez al 32'. Tre punti pesanti per i MgPies, che salgono a 38 punti e di fatto mettono al sicuro la salvezza. Con questa sconfitta, invece, il Leicester che resta a 47 punti deve dire addio alle ultime chance si tornare in corsa per il sesto posto.