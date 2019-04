PELE' RICOVERATO IN OSPEDALE

03/04/2019

Dopo il suo incontro di ieri sera a Parigi con Kylian Mbappé, Pelè è stato male nella sua stanza d'albergo nella notte ed è stato ricoverato in ospedale. C'è preoccupazione per il tre volte campione del mondo brasiliano, ma le sue condizioni non sono gravi, secondo quanto si apprende. Pelè, 78 anni e diversi problemi di salute alle spalle, è stato colto da spasmi e febbre alta in piena notte ed e' stato ricoverato per motivi precauzionali. Non è in prognosi riservata.