PARMA, D'AVERSA: "MERITAVAMO DI VINCERE"

20/04/2019

"Non è semplice recuperare una partita così contro il Milan. Se c'era una squadra che doveva vincere per le occasioni create era il Parma, i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati. Dall'inizio stanno disputando un campionato importante". Il tecnico del Parma D'Aversa commenta così l'1-1 contro i rossoneri. "Se si va in campo con cattiveria si fanno grandissime partite anche sul piano del gioco - ha proseguito - Oggi l'abbiamo dimostrato contro una squadra che ha qualcosa in più di noi". Sul suo nome associato a squadre blasonate: "Fa piacere ma si è concentrati e si pensa solo al lavoro. Abbiamo un obiettivo, salvarci".