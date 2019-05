PARMA, D'AVERSA: "MANCA LA CILIEGINA"

04/05/2019

"Noi sotto l'aspetto delle motivazioni siamo alla ricerca del nostro obiettivo, che vogliamo centrare a tutti i costi". Conclusa la sessione di rifinitura al Centro Tecnico di Collecchio, Roberto D'Aversa ha parlato della sfida di domani alle 15 al Tardini contro la Sampdoria. "In casa ultimamente abbiamo avuto l'atteggiamento giusto e abbiamo recriminato sul risultato come contro Milan e Torino. Domani ci deve essere volontà da parte di tutti, ambiente compreso. Non guardiamo più indietro, pensiamo alla Samp e alle difficoltà legate a questa gara vista la loro organizzazione", dichiara ancora D'Aversa. "Manca la ciliegina per completare il lavoro fatto da tutti, da quando c'era Apolloni in D a oggi. Le critiche è giusto che ci siano, ma non ci devono anche essere dubbi su quanto fatto da questi ragazzi", dichiara il tecnico rossoblu. Per quanto riguarda la formazione, infine, D'Aversa conclude: "Non c'è Schiappacasse per un problema fisico, invece Ceravolo si è allenato con la squadra e domattina valuteremo il suo utilizzo".