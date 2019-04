PARMA, D'AVERSA: "CERCHIAMO CONTINUITÀ"

13/04/2019

Alla vigilia del match di domani al Mapei Stadium contro il Sassuolo, il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha parlato in conferenza stampa: "In settimana si è fatto male Sierralta, che non è convocato assieme a Bruno Alves, nel frattempo recuperiamo Gervinho insieme a Sprocati. Entrambi hanno fatto allenamento interamente con la squadra oggi e in parte ieri, andranno valutati. Il modulo di domani? Abbiamo 6 difensori a disposizione ma indipendentemente dal sistema è l’atteggiamento che è importante: contro una squadra forte come il Torino siamo scesi con la mentalità di portare a casa il risultato. Domani dovremo cercare di dare continuità, che non è sempre facile a causa degli infortuni, ma l’obiettivo nostro è appunto la continuità a livello di prestazione. Il Sassuolo una ha rosa competitiva, noi per raggiungere l’obiettivo dobbiamo cercare di fare punti".