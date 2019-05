NAPOLI: INSIGNE IN GRUPPO E PERSONALIZZATO

01/05/2019

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari per il posticipo della 35esima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.30. In avvio la squadra ha svolto attivazione a secco. Successivamente seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto la prima parte col gruppo e successivamente ha seguito la propria tabella personalizzata. Differenziato per Diawara.