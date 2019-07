NAPOLI, CALLEJON: "FAREMO GRANDI COSE"

14/07/2019

"Io sono molto contento, mi sento come a casa e fino a quando sarò qui darò sempre il 100% per la squadra, i compagni e la città. Mi sento importante dentro questo progetto". Così Jose Maria Callejon, attaccante del Napoli, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro. "Stiamo crescendo da 7-8 anni, ci manca pochissimo. Dobbiamo restare concentrati su questa stagione perché manca poco per fare grandi cose", ha aggiunto il giocatore spagnolo. Sull'arrivo di Kostas Manolas, Callejon replica: "Manolas è un grande difensore, siamo contenti di averlo qui e con Koulibaly forma una grande coppia".