NAPOLI-CAGLIARI, SAN PAOLO DESERTO

05/05/2019

Questa sera lo stadio San Paolo sarà vuoto come mai quest’anno, peggiorando anche il dato di Napoli-Sassuolo in Coppa Italia con 14.908 presenze. Le fonti del club raccontano di soli diecimila biglietti venduti (non ci sono abbonati, ndr) e anche con l'aggiunta dei tagliandi assegnati agli sponsor, si va verso il record negativo.