MORATTI: "ORIALI? LEGATO ALL'INTER PER STORIA E CARATTERE"

17/06/2019

"Oriali? Sono convinto che i ritorni siano i benvenuti. Soprattutto perché è una persona assolutamente legata all'Inter per storia, tradizione e carattere. Darà più senso alla società". Così Massimo Moratti promuove l'imminente ritorno in nerazzurro di Lele Oriali. E anche la scelta di Conte convince l'ex presidente dell'Inter: "Bene, buona scelta. Ora lo aspettiamo in azione".