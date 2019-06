MONDIALI U20: UCRAINA PRIMA SEMIFINALISTA

07/06/2019

L'Ucraina è la prima semifinalista del Mondiale Under 20. La Colombia si arrende 1-0 nel match dei quarti: decisiva la rete di Sikan dopo 11 minuti. I sudamericani hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Carbonero a quattro minuti dal termine. L'Ucraina affronterà la vincente di Italia-Mali.