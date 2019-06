MONDIALI DONNE: NUOVA ZELANDA-OLANDA 0-1

11/06/2019

Nuova Zelanda-Olanda 0-1 in una partita del gruppo E dei mondiali femminili di calcio, in corso in Francia. A Le Havre il gol vittoria lo ha messo a segno Jill Roord al 92'. Dopo il primo turno la classifica è quindi guidata da Olanda e Canada, che ieri ha battuto 1-0 il Camerun.