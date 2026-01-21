Gasperini: "La squadra sta bene, ma ora siamo concentrati sul campionato"

Il tecnico giallorosso alla vigilia della sfida con lo Stoccarda: "Vincere un trofeo in Europa per le italiane è un problema. Vale per tutte, anche per la Roma"
"La squadra sta bene, a parte Hermoso e Dovbyk e i nuovi. Domani è una partita ravvicinata a quella del Milan: adesso è una gara di maggiore attenzione per noi. In Europa stiamo bene, vincendo potremmo saltare i playoff. La nostra attenzione al momento è al campionato". Alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Stoccarda il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, pensa già alla partita di domenica sera con la squadra di Allegri e non lo nasconde affatto: "Non metto il punto sulla vittoria del trofeo: l'ultima l'ha vinta l'Atalanta, poi il Parma. Se è l'unica cosa gratificante, si è sempre delusi: vincere un trofeo in Europa per le italiane è un problema. Vale per tutte, anche per la Roma. Va spostato l'obiettivo, bisogna crescere in ogni occasione. Quando si ha la sensazione di essere forti, allora forse si può vincere", ha detto Gasp, che ha parlato anche della lotta per il quarto posto.
"Ho sempre giocato per fare il massimo, chiaro che all'inizio non sapevamo quale era la nostra dimensione. Ora, non c'è nulla di definitivo, ma è una posizione che abbiamo conquistato - ha detto - Giochiamo per dare il massimo, contro squadre molto vicine tolta l'Inter. Abbiamo un discreto vantaggio su Bologna e Atalanta, che sono state da Champions fino alla passata stagione. Nei mesi ci siamo conquistati questa posizione e faremo di tutto per difenderla e incrementarla. Anche noi abbiamo una considerazione di noi stessi superiore rispetto a quella di qualche tempo fa".
Infine la spiegazione del caso Bailey, che ha interrotto il prestito ed è tornato in Inghilterra: "Bailey ha avuto un'esperienza negativa, si è infortunato il primo giorno ed è iniziato il calvario. A volte sembrava potesse recuperato, poi ha avuto ricadute. Pensavamo potesse aiutarci, ma gli infortuni hanno determinato la scelta. Compresa la gara col Torino in cui si è fermato, allora è stata presa la decisione. Questo apre uno spazio. Non so cosa può succedere, si vedrà. Se arrivano situazione che ci migliorano bene, altrimenti restiamo così".