Calcio

Bologna, Italiano suona la carica: "Adesso riprendiamoci il Dall'Ara"

21 Gen 2026 - 16:42
© italyphotopress

© italyphotopress

Giornata di vigilia, in casa Bologna. C'è il ko con la Fiorentina da dimenticare, ma soprattutto la sfida con il Celtic in Europa League, competizione che vede i rossoblù in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, con 11 punti e il tredicesimo posto, a due giornate dalla fine della prima fase. Italiano chiede al Bologna di tornare a vincere tra le mura amiche, dove in campionato ha perso 4 delle ultime 5 gare: "Siamo in un periodo strano, mercato, condizione fisica e mentale ci stanno condizionando. Ma abbiamo l'occasione di fare qualcosa di importante in Europa e di ipotecare uno dei primi otto posti o comunque gli spareggi. Il Celtic non è in un buon momento ma ha cambiato allenatore e gioca in modo simile alla Fiorentina: abbiamo qualche acciacco, ma dovremo farci trovare pronti e tornare a rendere il Dall'Ara il nostro fortino". Novità di formazione: "Tornano Skorupski e Dallinga". Il tecnico saluta Fabbian e accoglie Sohm: "A Giovanni mando un abbraccio e auguro il meglio per il futuro, Sohm è un giocatore a lui simile, sa inserirsi e giocare nei tre ruoli di centrocampo".

