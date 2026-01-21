Bologna, Italiano suona la carica: "Adesso riprendiamoci il Dall'Ara"

Giornata di vigilia, in casa Bologna. C'è il ko con la Fiorentina da dimenticare, ma soprattutto la sfida con il Celtic in Europa League, competizione che vede i rossoblù in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, con 11 punti e il tredicesimo posto, a due giornate dalla fine della prima fase. Italiano chiede al Bologna di tornare a vincere tra le mura amiche, dove in campionato ha perso 4 delle ultime 5 gare: "Siamo in un periodo strano, mercato, condizione fisica e mentale ci stanno condizionando. Ma abbiamo l'occasione di fare qualcosa di importante in Europa e di ipotecare uno dei primi otto posti o comunque gli spareggi. Il Celtic non è in un buon momento ma ha cambiato allenatore e gioca in modo simile alla Fiorentina: abbiamo qualche acciacco, ma dovremo farci trovare pronti e tornare a rendere il Dall'Ara il nostro fortino". Novità di formazione: "Tornano Skorupski e Dallinga". Il tecnico saluta Fabbian e accoglie Sohm: "A Giovanni mando un abbraccio e auguro il meglio per il futuro, Sohm è un giocatore a lui simile, sa inserirsi e giocare nei tre ruoli di centrocampo".