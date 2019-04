MONDIALI 2022: "TORNEO A 48 SQUADRE NON DATO DI FATTO"

07/04/2019

Nonostante il pressing del presidente della Fifa Gianni Infantino, che spinge per un Mondiale a 48 squadre già dalla prossima edizione in Qatar, gli organizzatori della manifestazione frenano. "C'è uno studio di fattibilità sui paesi che potrebbero ospitare delle partite, insieme alla Fifa stiamo guardando a questa possibilità - ha evidenziato ad AFP Nasser Al-Khater, responsabile dell'organizzazione del torneo, a margine del Congresso della Confederazione Asiatica a Kuala Lumpur - E' una idea ancora aperta ma un torneo a 48 squadre non è un dato di fatto acquisito. Lo status quo è di una Coppa del Mondo a 32, tutto il resto è una supposizione".