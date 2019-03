MLS: TRIPLETTA DI ROONEY

17/03/2019

'Manita' dei Dc United e prima tripletta per Wayne Rooney nella sua carriera in Mls. L'attaccante inglese è protagonista nel successo sul Real Salt Lake (5-0): firma il vantaggio su rigore (34'), il raddoppio e la terza rete dei padroni di casa, poi a segno nel finale con Lucas Rodriguez e Ulisse Segura. I Dc United salgono a sette punti, come i Columbus Crew al comando di Eastern Conference.