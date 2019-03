MLS, GALAXY: IBRA FUORI ANCORA UNA SETTIMANA

22/03/2019

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Los Angeles Galaxy, tornerà ad allenarsi solo all'inizio della prossima settimana dopo aver saltato le ultime due partite per un dolore al tendine d'Achille. "Gli abbiamo dato un'altra settimana per riprendersi completamente e sara' al 100% quando riprendera' ad allenarsi martedi'", ha detto l'allenatore dei Galaxy Guillermo Barros Schelotto. "Penso che sarà pronto per la partita a Portland (il 31 marzo, ndr)", ha aggiunto l'ex tecnico del Palermo. Il 37enne Ibra si e' infortunato ad un tendine di Achille nella prima partita della stagione contro Chicago (vittoria dei Galaxy per 2-1), durante la quale ha segnato anche un gol.