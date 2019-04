MILAN, REINA: "TRE PUNTI PESANTI. SU IMMOBILE..."

13/04/2019

"Sono tre punti pesanti contro un avversario diretto in lotta Champions, sperando che sia la spinta decisiva per il finale di campionato". Così il portiere del Milan Pepe Reina dopo la vittoria sulla Lazio. "Il gruppo merita, mette sempre il cuore. La parata su Immobile? Sono stato bravo a reagire velocemente. Vince o perde la squadra, mai il singolo. Il mio umile lavoro è far crescere Gigio. Adesso è già più uomo e più forte".