MILAN, PAQUETA': "LAVORARE CON GATTUSO E' STATO MERAVIGLIOSO"

03/06/2019

"Lavorare con Gattuso è stata un'esperienza meravigliosa. Mi ha dato un supporto totale e aiutato nell'adattamento all'Italia e al calcio che si gioca lì. Ciò che ha fatto in allenamento, nello spogliatoio, il modo in cui ti considera, è qualcosa dI indescrivibile". Dal centro sportivo della Granja Comary, dove la nazionale brasiliana si sta preparando alla Coppa America, arrivano le parole al miele di Paquetà sul suo ormai ex allenatore.