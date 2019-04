Messico: Maradona in semifinale, la festa è uno show

22/04/2019

Lo avevamo lasciato furioso con il sistema arbitrale, ad un passo dall'addio ai suoi Dorados , dopo l'ennesimo presunto calcio di rigore negato, ora Diego Armando Maradona lo ritroviamo festante e danzante dentro lo spogliatoio della squadra messicana: in versione capo popolo dopo l'ennesimo trionfo sul campo.

Una gioia incontenibile quella dell'ex Pibe de Oro, perché il sogno dei suoi Dorados, a caccia di una promozione nella prima divisione del calcio messicano, continua dopo la vittoria nei quarti di finale contro il Cimarrones. 1-0 all'andata e 2-0 al ritorno, quanto basta per archiviare la pratica e volare alle semifinali per il secondo anno consecutivo, traguardo festeggiato con l'ennesimo show prima in panchina e poi davanti a microfoni e tv.

E ora sotto con la semifinale, dove i Dorados affronteranno i Mineros de Zacatecas, sfida non semplice sulla carta come ha specificato il tecnico argentino con tanto di post insieme al suo fedele capitano gaspar siervo...