MANCHESTER CITY, DAVID SILVA CAPITANO... IN SCADENZA

30/06/2019

David Silva sarà il nuovo capitano del Manchester City. A svelarlo è il quotidiano spagnolo As che spiega come il trequartista iberico raccogliera l'eredità di Vincent Kompany, passato all'Anderlecht. Silva, 33 anni, giocherà l'ultima stagione con la maglia del club inglese, poi avrà un anno per scegliere la nuova destinazione, essendo arrivato in scadenza di contratto.