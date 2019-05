MAN CITY, GUARDIOLA: "VINCERE PER NON ESSERE MASSACRATI"

10/05/2019

"L'abbiamo visto in Champions League, che quando vai fuori, tutti distruggono la squadra, il manager e il club. Conosciamo com'è la vita che viviamo e so come saremo giudicati. Quindi dobbiamo vincere". Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è consapevole di dover vincere la Premier League domenica altrimenti rischia di essere "massacrato" dalla critica. I Citizens devono difendere un punto di vantaggio sul Liverpool, affrontando in trasferta il Brighton. "Andremo a Brighton e non avremo bisogno di guardare nessun'altra situazione, dobbiamo vincere la partita. Questa è la situazione ideale, è ciò che cercheremo di fare, dopodiché festeggeremo o ci congratuleremo con il Liverpool", ha aggiunto l'allenatore spagnolo parlando in conferenza stampa. "È un sogno essere qui, non mi aspettavo mesi fa quando eravamo sette punti dietro al Liverpool, di essere nella posizione in cui ci troviamo adesso. Ora non è il momento di dire quanto bene abbiamo fatto. Abbiamo la possibilità di essere campioni se vinceremo la nostra partita ed è quello che dobbiamo fare", conclude Guardiola.