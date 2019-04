LUNEDI' INCONTRO ARBITRI-CLUB

05/04/2019

Lunedì 8 aprile alle ore 11, presso la sede della Lega Serie A in via Ippolito Rosellini 4 a Milano, la Figc ha organizzato un incontro tra le società di Serie A (rappresentate da dirigenti, responsabile tecnico della prima squadra o suo vice, capitano o suo vice) e la Can A (con la partecipazione degli arbitri, del presidente Nicchi e del designatore Rizzoli). Presenti il presidente della Figc Gravina e il presidente della Lega Serie A Micciché.