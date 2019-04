LEGROTTAGLIE: "QUESTA JUVE DURERÀ ANCORA TANTI ANNI"

21/04/2019

Nicola Legrottaglie fa i complimenti alla "sua" Juventus: "Con 8 scudetti di fila è entrata nella storia, è vero che era la squadra più forte ma non è semplice vincere per otto anni consecutivi. Un obiettivo stratosferico, una società che mi ha dato tanto: le faccio i miei complimenti. Hanno una mentalità vincente che le consentirà di rimanere in alto ancora per tanti anni" le parole in esclusiva ad Andersinho Marques.