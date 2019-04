LEGA SERIE A: "DATE CALENDARIO A TUTELA DI GIOCATORI E TIFOSI"

02/04/2019

"Le date sul calendario della Serie A 2019-2020 emerse dal Consiglio di Lega di ieri sono frutto di una decisione orientata alla tutela e alla protezione dei diritti dei principali attori del campionato, in primis tifosi e calciatori". In una nota la Lega Serie A spiega le ragioni della differente programmazione rispetto alla stagione in corso e annuncia alla Figc la disponibilità a "trovare una soluzione condivisa" per liberare l'Olimpico a partire dal 18 maggio 2020, visti gli accordi con l'Uefa per lo stadio che il 12 giugno ospiterà la partita inaugurale dell'Europeo di calcio. "Si è deciso di dare inizio al torneo il 25 agosto prossimo, una settimana dopo rispetto alle ultime stagioni - spiega la Lega A -, in previsione di un'estate torrida e per permettere ai tifosi il rientro dalle vacanze. E' stato inoltre stabilito di non giocare durante le feste natalizie per consentire a tifosi e calciatori di trascorrere il Natale in famiglia", conclude la nota.