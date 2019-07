LEGA PRO, INAUGURATO UN MUSEO PER ARTEMIO FRANCHI

16/07/2019

Inaugurato oggi a Firenze, occasione delle celebrazioni per i 60 anni della Lega Pro e all'interno della stessa sede, uno spazio museo dedicato ad Artemio Franchi, il grande dirigente toscano, ex presidente dell'Uefa e vicepresidente della Fifa, che il 13 luglio 1959 firmò l'atto di nascita della Serie C.