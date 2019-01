LEGA B, SI DISCUTE IL FORMAT DEL CAMPIONATO

09/01/2019

E' stata fissata per venerdì alle 11.30, nella sede di via Rosellini a Milano, l'assemblea di Lega B. Fra i temi in discussione, dopo le comunicazioni del presidente Mauro Balata e le informative del direttore generale Stefano Pedrelli, le valutazioni circa la composizione dell'organico del campionato di Serie B. Prevista anche l'elezione per integrare il Consiglio direttivo di Lega. Questi gli argomenti all'ordine del giorno: 1. Verifica poteri; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Informativa del Direttore Generale; 4. Composizione organico Campionato Serie B: valutazioni e determinazioni conseguenti; 5. Elezione Consigliere in sostituzione di Consigliere decaduto; 6. Varie ed eventuali.