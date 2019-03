LAZIO, NO ALLO STADIO FLAMINIO

14/03/2019

Sì alla realizzazione dello stadio delle Aquile, "no" categorico alla ristrutturazione dello stadio Flaminio. La Lazio replica alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che stamane aveva rilanciato l'ipotesi di un coinvolgimento del club di Claudio Lotito nel recupero del dismesso impianto di Nervi. È il portavoce Arturo Diaconale a replicare alla prima cittadina della Capitale, evidenziando che "il presidente Claudio Lotito ha presentato e depositato il progetto dello stadio delle Aquile localizzato sulla Tiberina nel 2005 ed intende riproporlo nella convinzione che la realizzazione dello stadio biancoceleste debba procedere di pari passo con quello della Roma" (come aveva annunciato all'Ansa il presidente Lotito ndr). Sottolineando che "nessuna offerta relativa alla utilizzazione dello stadio Flaminio è mai pervenuta e mai potrebbe essere accolta - spiega il club in una nota -, come già ripetutamente ribadito dal Presidente Lotito vista l'impossibilità, a causa di una serie di vincoli e di ragioni logistiche e di sicurezza insuperabili, di poter trasformare la struttura ideata da Nervi come un moderno e funzionale stadio per calcio professionistico di livello nazionale ed internazionale". Inoltre, tornando ancora sulla polemica relativa alla presenza della sindaca Raggi all'inaugurazione della sede della Roma (presente, tra gli altri, anche il premier Giuseppe Conte), rilancia l'invito a Formello "alla prossima inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo, occasione in cui rilancerà il progetto dello stadio delle Aquile ed annuncerà altre iniziative di promozione dell'immagine della prima società calcistica della Capitale. La lealtà e il rispetto, però, vanno mantenute in un quadro di reciprocità segnato dalla conferma della terzietà istituzionale del Campidoglio".