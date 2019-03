LAZIO, INZAGHI: "DOVREMO ESSERE SPIETATI"

16/03/2019

"Domani sarà una partita importante, è normale che ci sia un po' di delusione e di rabbia per i due punti persi domenica a Firenze. Dobbiamo tenere bene a mente il match con la Fiorentina sia domani che per il resto del campionato, affinché ci serva da stimolo per non abbassare mai la guardia". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del match con il Parma. "Dovremo assolutamente ottenere i tre punti, non servono tutti gli apprezzamenti se poi non si riesce a vincere. Dovremo cercare di essere spietati. Molte squadre giocando peggio ma riescono ad agguantare la vittoria con partite sporche, dovremo essere bravi pure noi a vincere questo tipo di match".