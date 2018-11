LAZIO, IMMOBILE TITOLARE IN COPPA CONTRO IL CITTADELLA

14 dicembre 2017

La Lazio vuole il passaggio del turno in Coppa Italia. Nella gara in programma questa sera alle 21 all’Olimpico contro il Cittadella il tecnico Inzaghi non vuole lasciare nulla al caso e conferma Immobile dal primo minuto considerando anche la squalifica di un turno rimediata dall’attaccante nella gara contro il Torino. Mini turnover a centrocampo dove prenotano una maglia da titolare Lukaku, Leiva, Murgia e Basta alle spalle di Felipe Anderson e del confermato Milinkovic. Tra i pali resta favorito Strakosha, al fianco di Patric e De Vrij chance per Wallace dal primo minuto dopo il lungo infortunio.