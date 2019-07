LAZIO, ALLE 17 LA SFIDA CON L'AURONZO

14/07/2019

La Lazio è pronta ad affrontare l'Auronzo nella prima amichevole del ritiro estivo. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo alle 17 allo stadio Zandegiacomo per sfidare i padroni di casa e mettere minuti nelle gambe. La sfida tra le due squadre è un'autentica tradizione: nel 2017 finì 16-0 per i biancocelesti, l'anno seguente addirittura 20-0. Sarà la prima di cinque amichevoli del ritiro della Lazio, l'ultima si giocherà contro il Mantova sabato 27 luglio.