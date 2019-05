LA STAMPA OLANDESE ESALTA L'AJAX

01/05/2019

'La favola continua', 'La finale è in vista': la stampa olandese si è infiammata per la vittoria dell'Ajax in casa del Tottenham per 1-0, firmata da un gol di van de Beek, nella semifinale di andata di Champions League, che avvicina la 'generazione d'oro' dei Lancieri di Amsterdam alla loro prima finale di Champions League dal 1996. "La finale è in vista", titola 'De Telegraaf' sottolineando "la prestazione magistrale nel primo tempo" dei ragazzi di Erik ten Hag. "La favola di Amsterdam e' decisamente viva dopo la vittoria per 1-0", ha commentato 'Algemeen Dagblad'. "L'Ajax ha conquistato gran parte dell'Europa e ora anche l'Inghilterra", ha aggiunto il quotidiano di Rotterdam. I Lancieri possono arrivare alla finale di Champions League, un evento che equivarrebbe a un "piccolo miracolo". "Il secondo tempo e' stato piu' complicato", riconosce 'De Telegraaf'. Per 'De Volkskrant' "grazie a un magico primo tempo, l'Ajax è ormai vicino al Valhalla (il paradiso della mitologia vichinga, ndr) di ogni squadra di calcio: la finale di Champions League del 1° giugno a Madrid". Ma invita alla cautela: "La finale ci chiama ma la questione è lungi dall'essere risolta".