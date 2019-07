JUVE, RAMSEY: "AVRÓ LA 8, SPERO DI FARE COME MARCHISIO"

15/07/2019

"Volevo il numero 8 e, nel momento in cui ho saputo che era libero, l' ho preso. So che è appartenuto a un campione come Claudio Marchisio, con cui ho anche parlato un po' al J Medical. Se riuscirò a fare come lui sarò orgoglioso. Sono pronto per questa grande sfida". Così Aaron Ramsey nel corso della conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. E a proposito di grandi ex della Juve, Ramsey è gallese come John Charles. "Charles è stato una leggenda non solo qui ma per tutti i gallesi, spero di poter seguire le sue orme. Lui ha lasciato un segno profondo nella storia di questo club, sarà un'ispirazione per me. Spero di poterlo emulare", ha aggiunto.