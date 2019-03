JUVE, NEDVED: "SPERO IN UNA SERATA MAGICA. RONALDO PIU' MANIACALE DI ME"

12/03/2019

"Spero in una serata magica. Non deve esserci troppa tensione. Il momento è giusto, i ragazzi stanno bene e sono migliorati molto da due settimane fa. C'è un pubblico bellissimo. Così il vicepresidente della Juve Pavel Nedved prima del ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico. "Cristiano vuole giocare e segnare sempre, è una bellissima mentalità e l'abbiamo preso per quello. Siamo simili nella dedizione al lavoro. Lo vedo come si allena, credo sia ancora più maniacale di me...".