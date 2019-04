JUVE, DYBALA: "UN GIORNO SEI IL MIGLIORE, QUELLO DOPO SEI INUTILE"

24/04/2019

Paulo Dybala non vive un momento facile alla Juventus. L'argentino, che potrebbe addirittura lasciare Torino di fronte ad una buona offerta economica, ultimamente è parso inquieto e questo traspare anche dall'intervista rilasciata a 'Style', magazine mensile del 'Corriere della Sera': "La vita dei giocatori è come un ottovolante: un giorno sei il migliore, quello dopo inutile. Trovare un equilibrio non è sempre semplice. Succede a tutti, anche a campioni come Leo Messi e Cristiano Ronaldo: dopo quello che hanno fatto nella loro carriera vengono ancora criticati certe volte".