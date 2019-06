JUVE, CRISTIANO RONALDO SI ALLENA CON OBIKWELU

30/06/2019

Cristiano Ronaldo non perde l'abitudine di correre. Neppure in vacanza. Il campione della Juventus si gode gli ultimi giorni di libertà, prima dell'inizio della stagione, provando lo scatto dai blocchi di partenza. Con un maestro d'eccezione: Francis Obikwelu, nigeriano, ma naturalizzato portoghese. Il primatista europeo nei 100 metri è grande amico dell'attaccante, che sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui si allena con lui.