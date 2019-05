JUVE, ALLEGRI OUT: MA IL TITOLO IN BORSE CRESCE

17/05/2019

L'annuncio dell'addio di Allegri ha fatto crescere il titolo della Juventus in borsa. Dopo il comunicato ufficiale del club bianconero, gli operatori di mercato si sono scatenati e al momento il titolo bianconero è in crescita (+1,80). Una notizia positiva per il club dopo un periodo di crisi dovuto all'eliminazione dalla Champions League.