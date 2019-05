ITALIA: LUNEDI' I CONVOCATI DI MANCINI PER GRECIA E BOSNIA

22/05/2019

Lunedì 27 maggio il ct azzurro Roberto Mancini renderà nota la lista dei convocati in vista delle partite contro Grecia di sabato 8 giugno ad Atene e Bosnia Erzegovina di martedì 11 giugno all'Allianz Stadium di Torino, valide per il terzo e quarto turno di qualificazioni a Euro 2020. Il gruppo azzurro si radunerà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano entro le ore 12 di sabato 1 giugno: nel pomeriggio alle 13.30 è in programma la conferenza stampa di apertura del ct, quindi alle 17 il via alla prima delle otto sessioni di allenamento previste. La Nazionale partirà per Atene la mattina del 7 giugno.