ITALIA, CANDREVA: "GRUPPO COMPATTO E CONVINTO"

9 ottobre 2017

"Dopo la partita contro la Macedonia cercavamo questa rivincita. Penso che abbiamo fatto una prova positiva". Cosi' Antonio Candreva, il match-winner di Scutari, dai microfoni di RaiSport dopo Albania-Italia. "Le vittorie non sono mai banali - aggiunge l' azzurro - ci siamo parlati, sapevamo che dovevamo ricompattare qualcosa verso i playoff. Ripartiamo da qui e attendiamo il nostro avversario". Ora in cosa deve migliorare l'Italia? "Dobbiamo mettere lo spirito di sacrificio, l'umiltà e tirare fuori lo spirito italiano che ci contraddistingue. Dobbiamo seguire lo zoccolo duro e tutti noi portare qualcosa in campo. Sono cose nostre e rimangono nostre".