INTER, ZANETTI: "TRASMETTIAMO I VALORI DI FACCHETTI"

20/05/2019

"Giacinto Facchetti per me è una persona importantissima, un punto di riferimento importante che solo con la sua presenza era fondamentale. Cerchiamo di trasmettere i suoi valori alle nuove generazioni. Ci vuole tempo ma speriamo di farcela". Lo ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, da oggi entrato a far parte della 'Hall of fame' del calcio italiano nella categoria calciatore straniero. "Il sacrificio - ha aggiunto Zanetti - è un valore che mi accompagna fin da bambino perche' ho visto quanti sacrifici hanno fatto i miei genitori. E' un valore che mi accompagnera' per sempre e cerco di trasmettere questo valore anche ai miei figli perche' senza sacrifici non si riesce a fare strada". Parlando della rivalità meneghina, il vicepresidente nerazzurro ha osservato: "Milan e Inter sono due grandi club, con una grandissima rivalità, ma anche un grandissimo rispetto. E' stato un orgoglio ed un onore affrontare i grandi campioni che hanno vestito la maglia del Milan".