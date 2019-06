INTER, THOHIR: "CONTE MI PIACE MA I TIFOSI..."

24/06/2019

"Conte mi piace, è un buon allenatore. Uno che ha un carattere molto forte e riesce a imporsi sui giocatori. L'unico dubbio che ho è su come possano prendere i tifosi interisti il contemporaneo arrivo di Conte e di Marotta". Cosi' Erick Thohir, ex presidente dell'Inter, parlando a Losanna a margine della 134/a sessione del Cio. Thohir, presidente del Comitato olimpico indonesiano, diventerà domani membro Cio e ha già anticipato che lancerà la candidatura dell'Indonesia alle Olimpiadi del 2032. A proposito del voto per i Giochi Invernali del 2026, Thohir ha detto: "Mi dispiace non poter votare Italia".