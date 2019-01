INTER, LAUTARO: "SPERO DI GIOCARE DI PIU'"

26/12/2018

Quella contro il Napoli è stata la notte nerazzurra più bella di Lautaro Martinez, che ha segnato il gol-vittoria al 91'. "Tre punti importanti per noi. Abbiamo dimostrato di avere carattere, questa vittoria è molto importante per proseguire il nostro cammino - ha spiegato a 'Sky Sport' - "Spero sempre di giocare di più: per aiutare la squadra, per giocare davanti al mio pubblico e per dare sempre il massimo". Sul tweet del padre contro Spalletti di qualche settimana fa: "Se mio padre è tranquillo? Lo è sempre: ha sbagliato, siamo tutti esseri umani. Ha chiesto scusa a Spalletti e tutto è passato in secondo piano".