IL SARRISMO SBARCA AL CINEMA

05/06/2019

Il 'Sarrismo', nei giorni vissuti con travaglio dai tifosi napoletani che vedrebbero con profonda amarezza un eventuale ingaggio dell'allenatore da parte della Juve, si accomoda al cinema, dopo aver già fatto ingresso nella Treccani. Sarà presentato infatti in anteprima italiana al Biografilm Festival di Bologna, l'8 giugno, il documentario 'Maurizio-Il sarrismo: una meravigliosa anomalia', film prodotto da Santi Bailor Film & Meleagris Films sul 'pensiero filosofico' che si è formato nell'opinione pubblica e tra i tifosi intorno all'allenatore ex Napoli in particolare durante la sua esperienza in Campania e in questa stagione al Chelsea.