ICC, ROMA IMPEGNATA NEGLI USA

22/03/2019

La Roma ha comunicato che "la prima squadra prenderà parte alla International Champions Cup 2019, in programma la prossima estate negli Stati Uniti". Per i giallorossi si tratterà della quarta partecipazione alla competizione negli Usa e della quinta in totale, considerando anche l'esperienza in Australia nel 2015. "Siamo davvero orgogliosi di rispondere all'invito dell'ICC e di tornare negli Stati Uniti, confermando la nostra partecipazione a un torneo che negli anni ha acquisito e consolidato il suo prestigio, attestandosi su un livello di competitività e visibilità di valore assoluto", ha dichiarato Guido Fienga, Ceo del club. Date, location e avversari della ICC di quest'anno saranno comunicati alle ore 16 del 27 marzo.