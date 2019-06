GUARDIOLA: "NEYMAR-BIS? NON SAREBBE LO STESSO DI PRIMA"

30/06/2019

Pep Guardiola mostra tutto il suo scetticismo sull'operazione Neymar-bis che sta portando avanti il Barcellona, la sua ex squadra. "È un giocatore straordinario - ha detto l'attuale tecnico del Manchester City parlando del brasiliano - ma non so, è come se tornassi io. Sarebbe lo stesso? Io non sono lo stesso e non so se Neymar lo sarebbe. In ogni caso è molto forte, su questo non c'è dubbio. Ho sempre detto che le due squadre più forti che abbia mai affrontato sono state il Liverpool di quest'anno e il Barça di Luis Enrique che aveva quei tre davanti insuperabili. Il talento individuale che si avvicina di più a quello di Messi è quello di Neymar, soprattutto all'epoca, in termini di creatività".