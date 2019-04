GRAVINA: "VAR? TECNOLOGIA ORMAI IRRINUNCIABILE"

20/04/2019

"E' ormai irrinunciabile la tecnologia. E' utile per diminuire largamente la percentuale degli errori. Si deve migliorare in alcuni aspetti procedurali ma la strada presa è quella giusta". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni dell'emittente Radio Onda Libera sull'argomento Var. Sulle date del prossimo campionato stabilite dalla Lega: "Se non si poteva fare diversamente? E' stato ribadito nell'occasione un concetto importante: decide la Lega nella capacità di autodeterminarsi. Non entro nel merito, ci sono interessi importanti e legittimi. Mancini conosce le cose. E' una certezza che entro il 24 maggio 2020 bisogna consegnare lo stadio Olimpico all'Uefa per la gara inaugurale dell'Europeo".