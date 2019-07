GENOA, IL DS CAPOZUCCA DIVENTA ANCHE RESPONSABILE DELL'AREA SPORTIVA

03/07/2019

Rivoluzione in campo ma anche dietro alle scrivanie in casa Genoa. Dopo la nomina del nuovo allenatore Aurelio Andreazzoli e l'addio del direttore generale Giorgio Perinetti la società rossoblù ha annunciato alcune nuove nomine. Confermate le due cariche più alte, Enrico Preziosi come presidente e Alessandro Zarbano in qualità di amministratore delegato, è stata ufficializzata la nomina di Stefano Capozucca quale responsabile dell'area sportiva oltre che direttore sportivo. Nuovo incarico invece per Flavio Riciardella, già responsabile amministrativo, che è stato nominato direttore generale corporate. A completare i quadri dirigenziali il consigliere di amministrazione e segretario generale Diodato Abagnara.