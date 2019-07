GENOA, BARRECA: "L'ITALIA MI MANCAVA"

13/07/2019

Antonio Barreca, nuovo arrivo in casa Genoa, si è presentato in conferenza stampa dal ritiro di Neutift: "Già a gennaio la società mi aveva cercato - racconta il difensore -. Io ero contento della richiesta del Genoa ma poi alla fine la situazione non andò in porto. Ora sono contento di essere venuto qui in una società storica. Cercherò di ripagare la fiducia in campo. L’Italia mi mancava. All’estero per un italiano è stato difficile. Ora sono tornato in un campionato dove sono cresciuto". Sull'esperienza al Monaco: "E’ stata una stagione un po’ sfortunata però ora non devo più pensarci. Ora sono carico e motivato. Al Monaco sono partito bene però i risultati non sono arrivati, abbiamo cambiato allenatore e da quel momento non mi sono più trovato bene. A Newcastle ho fatto fatica ad adattarmi al campionato inglese. Sono state due esperienze che mi hanno fatto crescere a livello umano e mentale. Andreazzoli? Non lo conoscevo prima ma l’ho seguito lo scorso anno ed è molto preparato, ha idee chiare in testa e spero con lui di toglierci soddisfazioni".